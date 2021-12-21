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TBMM Başkanı Şentop'tan 'İskeçe Türk Birliği’ tepkisi: Kapatılması kabul edilemez

#İskeçe Türk Birliği#Makedonya#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentoptan İskeçe Türk Birliği’ tepkisi: Kapatılması kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı resepsiyonuna katılarak, konuşma yaptı. Şentop konuşmasında “İskeçe Türk Birliği’nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez” dedi.

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TBMM Başkanı Şentop konuşmasında şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak Kuzey Makedonya’da Türkçe eğitiminin güçlenerek devamına büyük önem atfediyoruz. Kuzey Makedonya’da Türkçenin devamının bu coğrafyadaki kardeşliğin güçlenmesi, ülkenin kültürel zenginliği ve siyasi gücünün yükselmesi bakımından hayati bir nitelik taşıdığına inanıyoruz."

Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

“Ve maalesef Türkçeye karşı hoşnutsuzluk, baskılar halihazırda da başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerde devam etmektedir. Bugün her fırsatta Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın Türkçeyi kullanmalarına engel olunmakta, Türk kelimesinin kullanılması bile yasaklanmaktadır. İskeçe Türk Birliği’nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez. Bir gerçek varsa, siz o gerçeği ne kadar görmezden gelirseniz gelin, o gerçek var olmaya devam edecektir."

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#İskeçe Türk Birliği#Makedonya#Mustafa Şentop

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