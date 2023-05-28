Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor... 'Türkiye Yüzyılı başlamıştır'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tebrik mesajları şöyle:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Hayırlı olsun.— İbrahim Kalın (@ikalin1) May 28, 2023
☺️🇹🇷☺️🇹🇷 pic.twitter.com/qhNfQYalvM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.
Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2023
“Doğru Adam”da karar kılmış;
Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir.
Türkiye Yüzyılı başlamıştır.
Kazanan milletimiz,
Kazanan devletimiz,
Kazanan Güçlü Türkiye… pic.twitter.com/otBH9SUzuv
TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımı şöyle:
Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.
Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 28, 2023
Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak tebrik ettim.
Milletimiz… pic.twitter.com/L6MPQXVM5I
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ:
Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA
Kemal Bey,— Binali Yıldırım (@BY) May 28, 2023
Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA 🙂 pic.twitter.com/BvsOqW4WXp
AK PARTİ SÖCÜSÜ ÇELİK:
Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım...— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 28, 2023
BAKAN BOZDAĞ:
Milli irade sandığa yansıdı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 28, 2023
Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum.
Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve…
BAKAN YANIK:
Demokrasimize yakışır bir şekilde sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diyorum.— Derya Yanık (@deryayanikashb) May 28, 2023
Sandığa giderek iradelerini yansıtan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, Türkiye ve her bir ferdiyle milletimizin tamamı olmuştur.
Türkiye sevdalısı… pic.twitter.com/538MssIBrP
BAKAN BİLGİN:
Elhamdülillah 🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 28, 2023
BAKAN KURUM:
85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı. 🇹🇷— Murat KURUM (@murat_kurum) May 28, 2023
BAKAN KASAPOĞLU:
Türkiye KAZANDI!🇹🇷
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 28, 2023
BAKAN ÇAVUŞOĞLU:
Antalya Sevdamız Bitmeyecek!
Antalya'mıza hizmet bize şereftir…
Başlasın #TÜRKİYEYÜZYILI! 🇹🇷 pic.twitter.com/b0GYXyE40C
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 9, 2023
BAKAN NEBATİ:
Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir.
28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir…
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 28, 2023
BAKAN VARANK:
Bay Bay Kemal! @kilicdarogluk— Mustafa Varank (@varank) May 28, 2023
BAKAN KOCA:
“Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi” pic.twitter.com/VwlZhU5i0E— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2023
BAKAN MUŞ:
Cumhurbaşkanımız kazandı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 28, 2023
Türkiye kazandı.
Teşekkürler aziz milletimize.
Hayırlı olsun ülkemize. pic.twitter.com/p53elvosxF
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU:
MİLLİ İRADE;— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 28, 2023
DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM dedi! @RTErdogan
Türkiye Kazandı!
Zaferimiz ülkemize ve milletimize kutlu olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/DislIPmpTb
BAKAN SOYLU:
Elhamdülillah 🤲— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2023
BAKAN KOCA:
Demokrasi zaferleri üstüne demokrasi zaferleri kazanan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyorum. Kendisinin liderliğinde başlamış olan Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin bahtı açık olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2023
Türkiye Yüzyılı, bugün ve yarın milletin her ferdinin yüzyılıdır.
BAKAN ERSOY:
Türkiye kazandı!#TürkiyeYüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan olacak.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 28, 2023
Demokrasiye ve iradesine daima sahip çıkan aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 🗳️ 🇹🇷 pic.twitter.com/kNTwOA3KZF
BAKAN DÖNMEZ:
HAMDOLSUN 🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 28, 2023
TÜRKİYE kazandı… pic.twitter.com/Q9Q5elVFP4
MEHMET ŞİMŞEK:
Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023
Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
SELÇUK BAYRAKTAR:
Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2023
Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.
Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye… 🇹🇷 pic.twitter.com/7xUaIFwfZQ
HALUK BAYRAKTAR:
Son sözü Milletimiz söyledi.— Haluk Bayraktar (@haluk) May 28, 2023
Türkiyemiz kazandı. 🇹🇷
Tüm kardeş ve mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. 🌍 pic.twitter.com/zI7lU6a8Yo