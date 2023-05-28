Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor... 'Türkiye Yüzyılı başlamıştır'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tebrik mesajları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.

Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha

“Doğru Adam”da karar kılmış;

Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir.



Türkiye Yüzyılı başlamıştır.

Kazanan milletimiz,

Kazanan devletimiz,

Kazanan Güçlü Türkiye… pic.twitter.com/otBH9SUzuv — Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2023

TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımı şöyle:

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.

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Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.



Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak tebrik ettim.



Milletimiz… pic.twitter.com/L6MPQXVM5I — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 28, 2023

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ:

Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA

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Kemal Bey,



Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA 🙂 pic.twitter.com/BvsOqW4WXp — Binali Yıldırım (@BY) May 28, 2023

AK PARTİ SÖCÜSÜ ÇELİK:

Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım... — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 28, 2023

BAKAN BOZDAĞ:

Milli irade sandığa yansıdı.



Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.



Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum.



Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 28, 2023

BAKAN YANIK:

Demokrasimize yakışır bir şekilde sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diyorum.



Sandığa giderek iradelerini yansıtan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, Türkiye ve her bir ferdiyle milletimizin tamamı olmuştur.



Türkiye sevdalısı… pic.twitter.com/538MssIBrP — Derya Yanık (@deryayanikashb) May 28, 2023

BAKAN BİLGİN:

Elhamdülillah 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 28, 2023

BAKAN KURUM:

85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı. 🇹🇷 — Murat KURUM (@murat_kurum) May 28, 2023

BAKAN KASAPOĞLU:

Türkiye KAZANDI!🇹🇷

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 28, 2023

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:

Antalya Sevdamız Bitmeyecek!



Antalya'mıza hizmet bize şereftir…

Başlasın #TÜRKİYEYÜZYILI! 🇹🇷 pic.twitter.com/b0GYXyE40C

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 9, 2023

BAKAN NEBATİ:

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir.



28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir…

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— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 28, 2023

BAKAN VARANK:

BAKAN KOCA:

“Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi” pic.twitter.com/VwlZhU5i0E — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2023

BAKAN MUŞ:

Cumhurbaşkanımız kazandı.



Türkiye kazandı.



Teşekkürler aziz milletimize.



Hayırlı olsun ülkemize. pic.twitter.com/p53elvosxF — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 28, 2023

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU:

MİLLİ İRADE;



DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM dedi! @RTErdogan



Türkiye Kazandı!



Zaferimiz ülkemize ve milletimize kutlu olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/DislIPmpTb — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 28, 2023

BAKAN SOYLU:

Elhamdülillah 🤲 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2023

BAKAN KOCA:

Demokrasi zaferleri üstüne demokrasi zaferleri kazanan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyorum. Kendisinin liderliğinde başlamış olan Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin bahtı açık olsun.



Türkiye Yüzyılı, bugün ve yarın milletin her ferdinin yüzyılıdır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2023

BAKAN ERSOY:

Türkiye kazandı!#TürkiyeYüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan olacak.



Demokrasiye ve iradesine daima sahip çıkan aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum.



Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 🗳️ 🇹🇷 pic.twitter.com/kNTwOA3KZF — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 28, 2023

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BAKAN DÖNMEZ:

MEHMET ŞİMŞEK:

Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023

SELÇUK BAYRAKTAR:

Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.



Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.



Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye… 🇹🇷 pic.twitter.com/7xUaIFwfZQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2023

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HALUK BAYRAKTAR: