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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor... 'Türkiye Yüzyılı başlamıştır'

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Tebrik#Telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik mesajları yağıyor... Türkiye Yüzyılı başlamıştır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 19:29

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçiminde sandıkların tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlardan tebrik mesajları. İşte o mesajlar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tebrik mesajları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.

TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımı şöyle: 

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.

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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ: 

Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA 

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AK PARTİ SÖCÜSÜ ÇELİK:

BAKAN BOZDAĞ: 

BAKAN YANIK:

BAKAN BİLGİN: 

BAKAN KURUM: 

BAKAN KASAPOĞLU: 

Türkiye KAZANDI!🇹🇷

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 28, 2023

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 

Antalya Sevdamız Bitmeyecek!

Antalya'mıza hizmet bize şereftir…
Başlasın #TÜRKİYEYÜZYILI! 🇹🇷 pic.twitter.com/b0GYXyE40C

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 9, 2023

BAKAN NEBATİ: 

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir.

28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir…

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— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 28, 2023

BAKAN VARANK: 

BAKAN KOCA: 

BAKAN MUŞ:

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU:

BAKAN SOYLU:

BAKAN KOCA:

BAKAN ERSOY:

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BAKAN DÖNMEZ: 

MEHMET ŞİMŞEK:

SELÇUK BAYRAKTAR:

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HALUK BAYRAKTAR:

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