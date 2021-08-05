TBMM Başkanı Şentop'tan Afgan göçmen değerlendirmesi: 'En çok İran ve Türkiye etkileniyor'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve parlamento heyeti ile Tahran'a gelen Şentop, İranlı mevkidaşı Kalibaf ile görüştü.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve başarı mesajını Reisi'ye ilettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel bir kıymeti var. O nedenle ilişkilerin seviyesini her alanda yükseltmek görevimiz." dedi.

GÖÇ SORUNUNA KARŞI İŞBİRLİĞİ MESAJI

Görüşmede Afganistan'daki gelişmelere değinen Şentop, "Afganistan’daki siyasi istikrarsızlık ve göç sorunu İslam ülkelerinin ortak sorunu. Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye etkileniyor. Afganistan’da istikrarın sağlanması ve göç dalgasının durdurulması için işbirliğimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin önemine vurgu yapan Şentop, "Uluslararası parlamenter zeminlerde de beraberiz. PKK terör örgütü bölgesel bir tehdit. Bu bakımdan terör örgütlerine karşı iş birliğimizi daha da artırmalıyız." diye konuştu.

İran Meclis Başkanı Kalibaf da iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Bundan sonra parlamentolar arasındaki iş birliğimizi daha da ileri taşımalıyız. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi her alanda artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kalibaf Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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