TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, İstiklal Savaşı'nın nihai zaferi olan 30 Ağustos'un 99'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimize dayanarak ve ondan aldıkları güçle verdikleri mücadele, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'ye kadar geçen süreçte, her bir safhasıyla bizlere büyük bir şeref ve gurur yaşatmış, mukaddes bir miras bırakmıştır. Tarihimiz, ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanan her türlü oyunun bozulması, türlü tuzaklar kuranların hadlerinin bildirilmesi örnekleriyle doludur. Bugün çeşit çeşit oyunların kurulduğu, planların yapıldığı, dostlarla düşmanların birbirine karıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir zamanda, Türkiye'nin köklü devlet karakterinin tezahürü olan barışçı, çözüm esaslı ve adil liderlik anlayışının önemi bütün dünya tarafından çok daha iyi anlaşılmalıdır. Büyük Zafer'in ikinci yıl dönümünde, 30 Ağustos 1924'te, Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı temel atma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle der: 'Harp, muharebe, nihayet meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün mevcudiyetleriyle, ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleri ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir imtihan sahasıdır.' Milletimiz yürüdüğü büyük ve şanlı tarih yolunda karşısına çıkarılan her türlü engelde bu imtihanı başarıyla geçmiştir, bundan sonra da başarılarla geçmeye devam edecektir."

'TÜRKİYE MAZLUMLAR İÇİN BİR İLAÇTIR'

Son yıllarda bilimde, teknolojide, sporda, her alanda atılan büyük adımların, bu yolda ilerleyişe devam edileceğinin en kuvvetli göstergesi olduğunu belirten Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet olma karakterini Hakk'a inanmak, haklının ve mazlumun yanında olmakla tarif eden, barışın ve adaletin umudu olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu kudreti bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, huzuru, barışı ve güveni tesis etmek için kullanma kararlılığını göstermeye devam edecektir. Bugün Afganistan, yarın başka bir yerde, önemli olan vatan ve milletimizin çıkarları ve o bölgelerde bulunan mazlumların devletimize duyduğu ihtiyaçtır. Türkiye dünya barışı ve iyiliği için bir ihtiyaç, milletimizin yüce ruhu bütün mazlumlar için bir ilaçtır. Dostumuza dost, düşmanımıza azap olmak atalarımızdan bize mirastır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin her döneminde büyük Türkiye destanını yazan herkesi, büyük zaferlerin ve hassaten İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve Milli Mücadele'yi yürüten Birinci Meclis'in şerefli mensuplarını rahmet ve minnetle anıyor, emanetlerini vakarla taşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

