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TBMM Başkanı Şentop'tan 28 Şubat mesajı: Milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür

#28 Şubat#Mustafa Şentop#TBMM
TBMM Başkanı Şentoptan 28 Şubat mesajı: Milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz’da olduğu gibi karşısında Aziz Milletimizi bulacaktır" mesajını paylaştı.

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İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Darbe bir ihanettir, insanlık suçudur!

Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur.

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür.

28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz’da olduğu gibi karşısında Aziz Milletimizi bulacaktır.

Ülkesinin geleceğini demokraside gören, iradesine sahip çıkan ve hiçbir müdahaleye izin vermeyen, onurlu, vatansever, Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de anayasal düzenimizin en büyük teminatıdır.

28 Şubat darbesinin faillerini, iştirakçilerini lânetliyorum; mağdurlarını, karşısında onurla duranları hürmetle selamlıyorum.

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#28 Şubat#Mustafa Şentop#TBMM

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