TBMM Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı

Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, "Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan sözde yargılamalar ve işlenen hukuk cinayetleriyle 27 Mayıs darbe dönemi, millet ve Türkiye düşmanlarının kininin eseridir. 27 Mayıs darbesi ve devamındaki Yassıada hukuksuzluğu, demokrasi tarihimizde yüz karası olarak andığımız, hatırladığımız bir süreçtir. 27 Mayıs darbesi, milli iradenin rehin alındığı bir dönemin miladı olmuştur. Unutulmamalıdır ki ülkemizde gerçekleşen her darbenin asıl nedeni; Türkiye'nin bağımsız politikalar gerçekleştirecek güce erişmesini engellemektir. Demokrasimizi ve aziz milletimizin bağımsızlığını koruma şuuru bugün iftihar edeceğimiz bir seviyeye gelmiştir. Bu süreç kolay yaşanmamış, bu uğurda çok ağır bedeller ödenmiştir. Bunun en büyük örneği Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, yüce Meclisimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle alt edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde açık bir şekilde görülmüştür. Ülkemizin ve demokrasimizin, milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan karanlık teşebbüslere bir daha şahit olmamasını diliyorum. Sivil siyaseti yönetemez hale getiren menfur olayların tekrar etmemesi için yaptığımız düzenlemelere hepimizin sahip çıkması gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.



Şentop, "Demokrasi şöleni gibi yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde, 27 Mayıs ve milli iradeye zincir vurmaya teşebbüs eden her tür darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Millet iradesine karşı duran her kim ve hangi odak olursa, tarihin mahkemesinde mutlaka yargılanır, hesap verirler. Milli iradenin tahkimi, demokrasimizin ve sivil siyasetin güçlenmesi hususunda, başta milli irade şehitleri Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı ve 15 Temmuz direnişinde şehadete yükselen vatan evlatları olmak üzere bedel ödeyen herkesi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.