TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'e-Muhtıra' paylaşımı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '27 Nisan e-Muhtırası'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Şentop, paylaşımında, "Tarihinde birçok kez darbelere ve darbe teşebbüslerine maruz kalan demokrasimizin utanç günlerinden: 27 Nisan 2007. Milletimizin iradesini hedef alan, 'e-Muhtıra' olarak anılacak bu karanlık teşebbüs, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu ile o gün hak ettiği cevabı aldı. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZIN İLKELİ DURUŞU SAYESİNDE BOŞA ÇIKARTILDI

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'27 Nisan e-Muhtırası', milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı. Sivil iradeyi ve demokratik değerleri yok sayan her tür gayr-ı meşru teşebbüs, karşısında yine bu net duruşu bulacaktır" dedi.

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AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN 'E-MUHTIRA' PAYLAŞIMI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan 'e-Muhtıra'sının yıl dönümünde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi. Cumhurbaşkanımızın o zaman Başbakan olarak kararlı duruşuyla muhtıra olması beklenen girişim kağıt parçasına döndü. Milli egemenliğe dönük en büyük saldırıların başında darbe ve muhtıralar gelir. Türkiye'yi en büyük sıkıntılara bunlar sürüklemiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu hükümet bir muhtıraya direnmiştir. Böylece muhtıra yoluyla milli iradeyi gaspetme dönemine son verilmiştir. Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz" ifadelerini kullandı.