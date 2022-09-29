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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver’le görüştü

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#Mustafa Şentop#Macaristan#Laszlo Köver
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver’le görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 03:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’da Macaristan Milli Meclisi Başkanı Laszlo Köver’le bir araya geldi.

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Macaristan’a resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent Budapeşte’deki temasları kapsamında ilk görüşmesini Macaristan Milli Meclisi Başkanı Laszlo Köver’le gerçekleştirdi. Şentop görüşmenin ardından, Macaristan Milli Meclisi Konuk Defterini imzalarken, Köver ile ortak açıklama yaptı. Şentop yaptığı açıklamada, görüşmede ikili ve bölgeyi ilgilendiren gelişmelerin değerlendirildiğini ifade ederek, Ukrayna’da yaşanan savaşa dikkat çekti. Şentop, “Bölgemizde sıcak çatışma, savaş durumu var. Başta göç, gıda ve enerji krizi olmak üzere ortaya çıkardığı sorunlar var. Macaristan’ın uluslararası sorunlara gerçekçi yaklaşımını olumlu ve değerli buluyoruz. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Macaristan’ın desteği için teşekkürlerimi ilettim” dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver’le görüştü

“TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ”

Macaristan Meclis Başkanı Köver ise yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları ele aldıklarını söyledi. Köver, “Bütün dünyayı etkileyen konular. Savaşın getirdiği tehditler. Bu tehditlerin hayatımıza etkilerinden bahsettik. Macaristan bakımından Türkiye’nin faaliyeti çok önemli. Özellikle istikrar bakımından. Göç ve enerji sektöründe Türkiye’nin faaliyeti ve sağladığı istikrar çok önemli. Çok büyük dünya çapında bir gıda krizi yaşayabilirdik fakat Türkiye’nin yardımıyla bu önlendi” dedi.

Köver, Türkiye’nin AB içinde yer alması gerektiğini de belirterek, “Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver’le görüştü

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#Mustafa Şentop#Macaristan#Laszlo Köver

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