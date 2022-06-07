Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

#Mustafa Şentop#Bujar Osmani#Kuzey Makedonya
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanını kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haberin Devamı

TBMM'de gerçekleşen görüşmede konuşan Şentop, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında derin tarihi bağlar olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana 30 yıldır uluslararası alanda Kuzey Makedonya'yı desteklediğini kaydeden Şentop, "Bunun sadece Balkanlar değil, Avrupa'nın barışı için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası platformlarda Kuzey Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şentop, FETÖ'yle mücadele konusunda Kuzey Makedonya ile iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini de söyledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Türkiye'yi terörle mücadele konusunda desteklediklerini vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Bujar Osmani#Kuzey Makedonya

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry