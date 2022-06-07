TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

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TBMM'de gerçekleşen görüşmede konuşan Şentop, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında derin tarihi bağlar olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana 30 yıldır uluslararası alanda Kuzey Makedonya'yı desteklediğini kaydeden Şentop, "Bunun sadece Balkanlar değil, Avrupa'nın barışı için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası platformlarda Kuzey Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şentop, FETÖ'yle mücadele konusunda Kuzey Makedonya ile iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini de söyledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Türkiye'yi terörle mücadele konusunda desteklediklerini vurguladı.