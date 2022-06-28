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TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs davası, milli davadır

#Mustafa Şentop#Kıbrıs#Siyasi Parti
TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs davası, milli davadır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kıbrıs davası, TBMM’de farklı siyasi partilerin birlikte hareket ettiği milli davadır" dedi.

 

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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, kabulde yaptığı konuşmada; Türkiye’nin, her zaman Kıbrıs davasının arkasında durduğunu belirterek, "Kıbrıs davası, TBMM’de farklı siyasi partilerin birlikte hareket ettiği milli davadır" ifadelerini kullandı. Şentop, Kıbrıs’ta, egemen eşitliğe dayalı eşit statülü bir çözüm olmadıkça barışın sağlanamayacağı vurgusunu yaptı. Şentop ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunun belli olduğunu belirterek, Türkiye’nin, kendi haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Kıbrıs Türk halkının tarifsiz acılar çekerek bugünlere geldiğini vurgulayarak, Türkiye’nin desteğini her zaman yanlarında hissetmenin önemine işaret etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Cezayir-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesrı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin Cezayir’le arasındaki ilişkilerin gelmiş olduğu seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cezayir’in İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Şentop, özellikle Müslümanlarla ilgili yapılacak olan çalışmaların, Cezayir dönem başkanlığında daha ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.

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#Mustafa Şentop#Kıbrıs#Siyasi Parti

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