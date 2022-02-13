TBMM Başkanı Şentop: İstanbul, Kadir Topbaş'ı hep eserleriyle yad edecek

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Kadir Bilmek' belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Betül Sayan Kaya, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, merhum Kadir Topbaş'ın ailesi ile siyasi partilerin üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gösterim öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Kadir Topbaş anısına açılan fotoğraf sergisini gezdi. Taksim Camii İmamı Abdullah Özkan'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Topbaş'ı konu alan kısa belgeselle son buldu.

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"HERKESİN GÖNLÜNDE GÜZEL İZLER BIRAKMIŞ ÇOK DEĞERLİ VE MÜSTESNA BİR İNSANDI"

Program öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ölmeyi bir yok oluş olarak değil, ebedî âleme göç ediş olarak görürüz. Geçen sene bugün, ahirete irtihal eden, eski İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarımızdan merhum Kadir Topbaş'ı, hepimizin 'Kadir Ağabey'ini yâd etmek üzere toplandık. Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz değerli Kadir Ağabeyimiz; yakınlarının, kendisini tanıyanların, İstanbulluların, herkesin gönlünde güzel izler bırakmış çok değerli ve müstesna bir insandı. Merhum Kadir Topbaş'ın, vefa gereği, ilk belediye başkanlığı yaptığı ve güzelleştirmek için gece gündüz çalıştığı tarihi Beyoğlu'nda yâd etmek, en anlamlı hatırlamalardan olacaktır" dedi.

“14 YIL BOYUNCA İSTANBULLULARA HİZMET ETMİŞTİR"

Mustafa Şentop, "Gönüllere girmeyi başarmış fanilerden biri olan merhum Kadir Topbaş, İstanbul'a hizmete 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı göreviyle başlamış; daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı yani Şehremini olarak 14 yıl boyunca İstanbullulara hizmet etmiştir. Yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız bütün İstanbulluların takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı. İstanbul Büyükşehir Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetler ise bu güzel şehrin, dünya şehirleri klasmanındaki yerini çok üst sıralara taşımıştır. Kadir Topbaş'ı hayırla yâd ettiğimiz bugün, belirtmek gerekir ki, İstanbulluların gönlünde bıraktığı muhabbet, bir beşer olarak hepimizin olmayı istediği, ulaşmayı arzuladığı yüksek manevi bir yerdir. Birazdan izleyeceğimiz belgeselde de ailesi, iş adamları, siyasetçiler, mesai arkadaşları, dostları ve sevenleri tarafından anlatılan hatıralarda onun güzel hasletlerine yeniden şahit olacağız" şeklinde konuştu.

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“İSTANBUL KADİR TOPBAŞ'I HEP ESERLERİYLE YAD EDECEK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz "Bugün Kadir Topbaş'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. İstanbul Ağabeysi olarak herkesin bağrına bastığı ve İstanbul'a hizmeti, insanlığa hizmetle eş gören, insana hizmetle medeniyete hizmeti eş gören bir anlayışla hareket etti. İstanbullu ve İstanbul Kadir Topbaş'ı hep hayalleriyle fikirleriyle, eserleriyle yad edecek" ifadelerini kullandı.

“HALA KALBİMİZDE YAŞIYOR"

Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş ise, bugünün anlam ve öneminin kendileri için büyük olduğunu ifade ederek, "Babamın vefatının birinci yılı. Hepimiz kendisini anmak ve dua etmek için buraya geldik. Sağ olsun Beyoğlu Belediyemizin yaptığı programa katılmak üzere geldik. Duygularımız yoğun. Kendisine büyük özlem duyuyoruz. Güzel anıyoruz. Hala kalbimizde yaşıyor. Belgesel güzel olmuş. Sağ olsunlar kendisini yakından tanıyan dostlarından, mesai arkadaşlarından güzel konuşmalardan iyi bir derleme yapmışlar. Teşekkür ediyorum bu çalışma için" dedi