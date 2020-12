TBMM Başkanı Şentop: Herkes aşı olmadan mümkün değil

TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanlık Divanı heyetini kabul etti. Şentop, 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul'da ve 2019 yılında Antalya'da Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurul toplantılarının yapıldığını hatırlatarak, "Aslında bugün yine yapacaktık fakat salgın dolayısıyla genel kurulu yüz yüze yapamıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu şartlar ortadan kalkar ve yüz yüze toplantımızı yaparız" dedi.



’BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLADI’



Dünyada 20’nci yüzyılın sonlarından itibaren çok büyük bir değişim başladığını, 20’nci yüzyılın paradigmalarının sona erdiğini kaydeden Şentop, "O paradigmalara göre oluşturulmuş uluslararası platformlar, kuruluşlar, kurallar tartışılır hale geldi. 21’nci yüzyıl yeni bir dünyanın başlangıcı olacak bize göre. O bakımdan yeni uluslararası platformlara, yeni yaklaşımlara gereksinim var. Asya Parlamenter Asamblesinin bu bakımdan çok önemli bir fonksiyonu icra edebileceğini düşünüyor, buna inanıyorum. Artık sadece Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin oyuncu olduğu, diğer ülkelerin de seyirci olduğu bir dünya yok. Bundan sonra böyle bir dünya olmayacak. Biz Türkiye olarak zaten bir süredir ’Yeniden Asya’ başlığı altında dış politikamızda önemli bir hedef açılım da belirledik. Bu platform başta olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



’VİRÜSLERİN DE TEDAVİNİN DE AŞININ DA KÜRESEL OLDUĞUNU ANLADIK’



Asya Parlamenter Asamblesinin başkanlığını üstlenen Türkiye'nin, bütün faaliyetleri çok yakından takip ettiğini vurgulayan Şentop, "Bu süreçte Kovid-19 salgınının dünyadaki bu değişimi göstermesi, bir taraftan değişimi hızlandırması, bir taraftan da değişimin mahiyetini değiştirecek bazı imkânlar ortaya koyması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. En önemli husus küreselleşmeden bahsederken sadece paranın ekonomik etkileri, insanların, insan dolaşımının küreselleştiğini düşündük ama Kovid-19 ile beraber her şeyin sağlığın da hastalıkların da virüslerin de tedavinin de aşının ve ilacın da küresel olduğunu anladık. Bugün aşı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, zengin ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayabilseler, bunun ile hastalıktan kurtulabilseler bunu yapacaklar. Ama bu yetmiyor. Bütün dünyaya aşıyı yaymadan, bütün insanları aşılamadan, dünyanın sağlığını koruyabilmemiz mümkün değil. Arık dünyanın herhangi bir yerinde bir insan, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde, asgari insani şartlar içerisinde yaşayamıyorsa diğer insanların hepsinin hayatı, huzuru, sağlığı tehdit altındadır. Dünyada milyonlarca insan vefat etti. On milyonlarca insan hastalıktan etkilendi. Ülke ekonomileri çok ciddi ölçüde etkilendi. Bu salgın sürecinin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Tabii ilk başladığında çok kısa süreceği tahmin edilmişti. Bu bakımdan biraz uluslararası ilişkiler çerçevesinde yapılacak toplantılar ve faaliyetler ertelenme niyeti ile hareket ediliyor. Fakat salgın uzayınca uluslararası ilişkileri, faaliyetleri ve toplantıları ertelemenin doğru olmadığını düşünüyoruz hepimiz. Gerek yüz yüze gerekse online platformlarda bu toplantıları ve faaliyetleri sürdürmek kararlılığı içerisindeyiz" ifadesini kullandı.