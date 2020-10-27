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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Meclis Başkanı Şentop'un TBMM’deki makamında gerçekleşen görüşmede, KKTC Türkiye Büyükelçisi Kemal Köprülü de yer aldı. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki işbirlikleri ele alındı. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

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