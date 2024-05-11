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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

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#Numan Kurtulmuş#Anayasa#TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuştan yeni anayasa açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 14:03

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba programları dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi yaptı ve soruları yanıtladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda yaptığı görüşmeler anımsatılarak, yapıcı görüşmeler olup olmadığı sorusunu, "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yani iyi karşıladılar, çok olumlu görüşmeler oldu. Ama tabii ki anayasa görüşmelerinde yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır." diye yanıtladı.

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#Numan Kurtulmuş#Anayasa#TBMM

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