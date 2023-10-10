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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin-İsrail açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız

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#Numan Kurtulmuş#Filistin#İsrail
TBMM Başkanı Kurtulmuştan Filistin-İsrail açıklaması: Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 11:44

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar hakkında, "Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor" diyerek 3 konuyu sıraladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi yerleşimcilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesidir ve Filistinlilere haklarının iade edilmesidir. Başta Mescit-i Aksa olmak üzere, kutsal yerlerin korunmasıdır. Hristiyanların kutsal mekanlarına da saygısızlık yapıldığını biliyoruz. Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur.

Türkiye'de hak ve özgürlükleri esas alan, birey odaklı, yeni özgürlükçü bir Anayasa yapılması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz.

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#Numan Kurtulmuş#Filistin#İsrail

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