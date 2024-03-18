TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 18 Mart mesajı: Çanakkale Zaferi, cesaretin ve direncin simgesidir

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Meclis Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Aziz milletimizin tarihteki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü şehitlerimize duyduğumuz büyük bir minnetle yad ediyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel, en somut örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda cesaretin ve direncin simgesidir. Şanlı ecdadımızın, Çanakkale'de topyekün verdiği mücadele ve düşmanın karşısında tek yürek olarak vatan topraklarını koruma azmi ile milletimiz istiklal aşkını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin yedi düvele ilanıdır" dedi.

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NİCE ZAFERLERE ULAŞACAĞIMIZI CİHANA EN GÜR SESİMİZLE HAYKIRMIŞ MİLLETİZ

109 yıl önce kazanılan bu onurlu ve gururlu zaferin, nesiller boyu anılacağını ve övünç kaynağı olacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı inşasında bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev ise; Çanakkale gibi nice zaferlerden aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte omuz omuza çalışmaya; istiklalimiz ve istikbalimiz için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam etmektir. Çünkü biz, umutsuzluğa yer olmadığını, inancımızın ve birliğimizin her engeli aşabileceğini; Çanakkale ruhuyla nice zaferlere ve başarılara ulaşacağımızı 109 yıl önce cihana en gür sesimizle haykırmış bir milletiz. Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. "