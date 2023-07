TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi’yi kabul etti

Haberin Devamı

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Meclis’teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, Ürdün ve Türkiye’nin her alanda dostane ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekerek, küresel ve bölgesel konular nedeniyle mevcut ilişkileri, parlamentoların da desteği ile daha da ileri taşımak istediklerini söyledi.



’İSRAİL’E KARŞI CİDDİ TEDBİRLER ALINMALI’



Özellikle Filistin’de yaşanan son olaylara atıfta bulunan Kurtulmuş, İsrail’in izlediği işgalci politikalara karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, "Ürdün Haşimi Krallığı’nın, Filistin davasına desteğini; özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün korunması konusundaki vasilik sorumluluğunu fevkalade değerli ve önemli buluyoruz. Fakat İsrail’in yayılmacı politikalarını sınır tanımaz bir şekilde sürdürmesi, bölge barışını çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. İsrail’in bu saldırganlıktan vazgeçirilmesi için uluslararası alanda çok ciddi tedbirlerin alınması şarttır. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın çok daha sorumlu bir şekilde hareket etmesi zorunludur. Çünkü 1947’den bu yana bölgedeki tecrübe göstermiştir ki İsrail laftan ve Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlardan hiç etkilenmez. Onlarca Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail saldırgan politikaları sürdürmeye devam ediyor. Bunu önlemenin tek yolu İsrail karşısında güçlü bir siyasi birliğin ortaya konulmasıdır. En son Cenin kentindeki katliam içimizi kanatıyor. Şu ana kadar 10’un üzerinde şehit ve onlarca yaralı var ve bunların hepsi de sivil insanlar" dedi.



’BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİ’



Kurtulmuş, İsrail’in saldırılarının yanında işgali de sürdürdüğünü belirterek, "Ayrıca sürekli yeni yerleşim yerlerinin açılması ve yerleşimcilerin Müslümanlara karşı yaptıkları zulümler artık had safhaya ulaşmıştır. Türkiye ve Ürdün ortak bir noktada duruyor. Sadece kağıt üzerinde bir Filistin devletinin var olması değil; aynı zamanda başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir. Bir kez daha Filistin’de yaşanan bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası camiayı bu katliamı durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi ise Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın içten selamlarını ilettiğini belirtti. Safadi, bu ziyaretler ile Türkiye ve Ürdün arasında koordinasyon ve istişare mekanizmasını daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.



FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ



Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi daha sonra TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay ile görüştü. Fuat Oktay, konuk heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bölgemizde özellikle yakın bir ortak olarak gördüğümüz Ürdün ile ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi son derece önemli. Ürdün ile iş birliğimiz her alanda gelişmeye devam edecektir. Bu ziyaretin de bir katkısı olacağını ifade etmek istiyorum" dedi. Oktay, görüşmede ayrıca Suriye, Irak, Filistin ve birçok bölgesel sorunları ele alacaklarını söyledi.



Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi de Türkiye’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İş birliğini geliştirmek için elimizden gelen bütün çabayı harcamak istiyoruz. Bu her iki ülkenin yararına olacaktır. Dost ülke ve halklarımız arasında yarar sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ziyaretin bölgeye de yararı olacaktır. İlişkilerimiz çok derindir" diye konuştu.