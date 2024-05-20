TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile görüştü

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Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi’nde Koşanov ile yaptığı görüşmede, ata yurduna gerçekleştirdikleri resmi ziyarette, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile iki ülke halkı arasında kardeşçe bir ilişkinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu ilişkinin de ülkelerin menfaatine olacak şekilde verimli bir gelişme gösterdiğini belirtti.

Yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesine çıkan ikili ilişkinin, ticaret ve ekonomi alanları başta olmak üzere her alanda bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini bildiren Kurtulmuş, “Ortak tarihimizi, kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Hükümetlerimiz arasındaki bu fevkalade uyumlu iş birliğine paralel bir şekilde, bizler de her iki ülkenin parlamentosu olarak çok yakın iş birliğini geliştirmek durumundayız. Hem ikili ilişkilerimizi hem de çok taraflı zeminlerdeki parlamenter ilişkilerimizi daha da yakınlaştıracağız. Başta TÜRKPA olmak üzere çok uluslu platformlarda Türkiye ve Kazakistan yan yana ortak hedefleri gerçekleştirmek için mücadele edecektir.” diye konuştu.

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Türkistan kentini de ziyaret edeceğini anımsatan Kurtulmuş, orada başkonsolosluk açan ilk ülkenin de Türkiye olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, ayrıca Türkistan’da, her iki ülkenin ortak çabası olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde bir programa katılacaklarını, öğrencilerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Kazakistan’ın son zamanlarda siyasi, sosyal ve ekonomik reformları başarılı bir şekilde uyguladığını gördüklerini, Tokayev öncülüğündeki bu reform sürecini takdirle takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, “Bu reformlar sayesinde Kazakistan, dünyada milletler camiasında layık olduğu yere hızla yükselecek ve çok daha başarılı bir döneme girecektir. Ayrıca Kazakistan parlamentosunda yüksek demokratik temsil olması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Altı siyasi partinin Kazakistan Parlamentosuna girmesi ve temsil edilmesi, Kazakistan demokrasisinin kökleşmesi bakımından da faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadesini kullandı.

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“TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR NOKTAYA GELMİŞTİR”

10 milyar dolar seviyesine yükselen ikili ticaret hacminin, iki ülke liderinin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda en kısa sürede 15 milyar dolara çıkmasını ümit ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Türk şirketlerinin Kazakistan’a duyduğu ilgiyi de ifade etmek isterim. Türk şirketleri, her alanda burada yatırımlar yaptı. Bunların Kazakistan’ın gelişmesinde önemli katkıları oldu. Bugün de Türk şirketlerinin Kazakistan’a yatırım konusunda fevkalade yüksek bir ilgi içerisinde olduklarını ifade etmek isterim. Savunma, enerji, ulaştırma, tarım alanında işbirliklerimizin dikkat çekici noktaya geldiğini görüyorum. Değerli kardeşim Koşanov’un da ifade ettiği gibi Türk savunma sanayii, dünyada örnek gösterilecek bir noktaya gelmiştir. Savunma sanayii alanında Kazak kardeşlerimizle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bir kere daha teyit etmek isterim. Ayrıca Orta Koridor üzerinden enerji alanında iş birliğimiz gelişmektedir. Bu çerçevede Türk ve Kazak taraflarının ortak olarak kamu özel sektör birlikte gerçekleştirdiği Hazar’daki tersane projesini de önemsiyoruz.”

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Eğitim ve kültür alanında da yakın iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü’nün Kazakistan’da açılmasıyla ilgili hukuki statünün bir an evvel sonlandırılması temennisini kaydetti. Kurtulmuş, Türk dünyasını bundan sonraki süreçte birbirine yakınlaştıracak dil, kültür ve ortak tarihi mirasta müşterek çalışabilmeyi arzuladıklarını belirterek, “Bunun için Yunus Emre Enstitüsünün çok verimli olduğunu biliyoruz. Kazakistan’da özellikle Yunus Emre Enstitüsünün olması iki ülkeyi çok daha hızlı bir şekilde birbirine yakınlaştıracaktır” dedi.

Kazakistan’ın uygulamaya koyduğu dış politika anlayışını takdirle karşıladıklarını bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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“Önümüzdeki dönem, dünya artık tek kutuplu bir dünya olmasının ötesinde çok kutuplu bir dünya olmaya doğru dönüyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Dolayısıyla burada, özellikle doğu-batı arasında; bir tarafta Çin’in, bir tarafta Rusya’nın, bir tarafta Avrupa’nın, Kafkaslar’ın ve diğer Avrupa ülkelerinin olduğu bir yerde, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan, nüfusu 300 milyona yakın Türk dünyasının kendi arasında birlik ve dayanışma içerisinde olması, çok taraflı dünya sisteminin gelişmesi ve kökleşmesi bakımından hem katkı sunacak hem de dünya barışına büyük destek olacaktır. Bu çerçevede sizin çok vektörlü dış politika anlayışınızın doğru olduğunu ve inşallah sonuç alınacağını ümit ediyorum. Bu istikametteki tavrınız ve dış politika anlayışınızda başarılar diliyorum. Tabii, bu politikanın yerleşmesinde Türk dünyası arasında her alandaki iş birliğinin düne göre çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bir arada olmak, omuz omuza vermek ve ortak hedeflere yürümek mecburiyetindeyiz.”

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Kurtulmuş, Kazakistan’da geçen ay meydana gelen sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini de iletti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçen sene Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Kazakların verdiği desteği, Türkiye’nin yanında olduğunu gösteren duruşlarını da asla unutmayacaklarını kaydetti.

Kazakistan Meclisi Başkanı Koşanov ise, Kurtulmuş’un ziyaretinin ikili ve parlamentolar arası iş birliğini artırmaya yardımcı olacağını belirtti. Türkiye ve Kazakistan’ın stratejik ve güvenilir ortak olduğunu anımsatan Koşanov, Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini bildiklerini ve her geçen gün kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Koşanov, yaşanan sel felaketinin ardından her türlü desteği veren Türk halkına ve hükümetine de teşekkür etti.

Görüşmede, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da yer aldı.