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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana’da elektrik üretimi yapan Türk enerji firmasını ziyaret etti

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#Numan Kurtulmuş#Küba#Havana
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana’da elektrik üretimi yapan Türk enerji firmasını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 22:56

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’nın başkenti Havana’da enerji üretimi yapan Türk enerji şirketini ziyaret etti. Kurtulmuş, Küba’nın elektrik üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Türk firmasının burada Türkiye’yi gururla temsil ettiğini söyledi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’nın başkenti Havana’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, enerji gemileri vasıtasıyla ülkenin elektrik üretiminin üçte birini karşılayan Türk özel sektör şirketini incelemede bulundu. Kurtulmuş, çalışanlarla sohbet etti.

Türkiye-Küba ilişkilerinde enerji alanının önemli bir yer tuttuğunu belirten Kurtulmuş, Küba’nın elektrik üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Türk firmasının burada Türkiye’yi gururla temsil ettiğini söyledi.
Kurtulmuş, bu girişimim diğer Türk firmalarının Küba’da enerji ve diğer alanlarda faaliyet göstermeleri açısından da örnek teşkil ettiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana’da elektrik üretimi yapan Türk enerji firmasını ziyaret etti

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Ziyarette, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel de yer aldı.

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#Numan Kurtulmuş#Küba#Havana

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