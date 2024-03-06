TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Mambe ile görüştü

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Türkiye’nin Afrika politikasının ana unsurunu kazan kazan prensibi çerçevesinde hareket etmenin, ortak çıkarlar doğrultusunda dostluk ilişkilerini geliştirmenin yattığını bildiren Kurtulmuş, uzun yıllar kolonyalizmden, emperyalizmden çok çekmiş olan Afrika ülkelerinin, bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki süreçte kolonyalizmin kalıntılarından kurtulması, tam manasıyla öz güveni yüksek milletler haline gelmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Türkiye-Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, ziyaretinde de Türkiye-Fildişi Sahili arasında çok güçlü işbirliği alanlarının olduğunu gördüğünü, bu işbirliği alanlarından karşılıklı olarak istifade etmek gerektiğini söyledi. Türkiye’nin inşaat, konut ve altyapı alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknoloji, havacılık, turizm, eğitim, kültür gibi her alanda samimi işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

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Görüşmede, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.