TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü

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Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Kabulde, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın ile TBMM İdari Amiri Ensar Aytekin de yer aldı. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.