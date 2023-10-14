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TB3 SİHA ilk koşu testini geçti

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#Selçuk Bayraktar#TB3 SİHA#Test
TB3 SİHA ilk koşu testini geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, katlanabilir kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 SİHA (silahlı insansız hava aracı), ilk koşu testini başarıyla tamamladı. Hangardan çıkan Bayraktar TB3'ün ilk test görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip. Deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunan Bayraktar TB3; görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetiyle çok uzun mesafelerden kumanda edilebilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

 

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#Selçuk Bayraktar#TB3 SİHA#Test

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