Tayyargiller’in kayyımı boşluğa atladı

Dilan-Engin Polat çiftinin de arasında bulunduğu güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar, güzellik merkezleri, kliniği ve ‘Drtayyaröz’ adında markaları olan Doktor Tayyar Taylan Öz ve hemşire eşi Özlem Öz’e de uzanmıştı. Polat ailesi gibi lüks ve gösterişli hayatlarını sergiledikleri sosyal medyada milyonlarca takipçileri olan Öz çifti için çok sayıda ihbar yapılmış, ardından da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çift hakkında 28 Kasım 2023 günü ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve birçok suçlamayla soruşturma başlatmıştı. Çiftin malvarlıklarına el konulurken, hâkimlik, geçen yılın aralık ayında da çifte ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ.’ye kayyım atamıştı. Kayyım olarak da Bünyamin Ergün görevlendirilmişti.

EŞİ EVİN KAPISINI AÇMADI

Bünyamin Ergün, eşiyle İstanbul Başakşehir’deki evlerinde yaşıyordu. İddaya göre Ergün, bir süre önce eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bu nedenle evden ayrılarak farklı bir adreste kalırken, önceki akşam eşinin yaşadığı eve geldi. Apartmanın 9. katındaki evinin kapı ziline bastı ancak eşi kapıyı açmadı. Bunun üzerine apartmanın 9. kat boşluğundan kendini aşağıya bırakarak yaşamına son verdi.

Ergün’ün intihar etmeden önce “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” yazılı bir not bıraktığı belirlendi. Bünyamin Ergün’ün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eşinin polise, “Bir süredir aramızda sorunlar vardı. Kendisi şiddete meyilli bir kişi. Bana yönelik şiddet göstermesinden korktuğum için kapıyı açmadım” dediği iddia edildi.