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Haber Giriş: 03.08.2020 - 19:17,Son Güncelleme:

Tatili fırsat bildiler, jandarmaya suçüstü yakalandılar

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Tatili fırsat bildiler, jandarmaya suçüstü yakalandılar
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Tekirdağ'da kaçak define arayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla harekete geçti. Bayram tatilini fırsat bilerek Kambursöğüt mevkiinde define arayan İ.A., İ.Ö., O.B., İ.Z.S. ve L.T. isimli 5 zanlı jandarma asayiş ekipleri tarafından kazı yapmakta kullandıkları malzemeler ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakalandılar.

Suçüstü yakalanan zanlılar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak ve ardından mahkemeye çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir olay yerinde incelemelerde bulundu.

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