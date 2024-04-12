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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte yollardaki son durum

Güncelleme Tarihi:

#Tatil#Trafik#Bayram
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 15:22

9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte yollardaki son durum

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte yollardaki son durum

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YOĞUNLUK ARTTI

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi. Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte yollardaki son durum

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#Tatil#Trafik#Bayram

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