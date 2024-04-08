Tatilciler ‘kapı’ya koştu

Haberin Devamı

Kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

MALİYETİ 90 EURO’YU BULUYOR

Yunanistan’ın Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize ile giriş için 60 Euro vize ücreti isteniyor. Evraklar, 7 iş günü öncesinde gönderiliyor. Evrakların işleme alınması için feribot firmaları ve Yunan Gümrük tarafı da ekstra ücret talep ediyor. Böylelikle Yunan adalarına giriş maliyeti 80-90 Euro’yu buluyor. Ada girişlerinde 7 günlük bir konaklama süresi veriliyor. Vize süresi sadece giriş yapılan ada için geçerli.

Seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Kadir İnandı, “Konsolosluk vizelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve insanlar randevu bulamıyor. Dolayısıyla kapı vizesine çok büyük bir talep oluştu” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İlk başta feribot bileti, otel konaklamasına ilişkin Yunanca ve Türkçe yazılan bir formun doldurularak önceden acenteye iletilmesi gerektiğini söyleyen İnandı, “Bu formlar, karşı tarafa bizim kontrolümüzden geçtikten sonra Yunan makamlarına iletiliyor. Yunan makamları bu evrakların kontrollerini yapıp sistem girişlerini yapıyorlar. Daha sonra yolcu parmak izlerini veriyor, sistem onayını bekliyorlar ve vizesi basılıp giriş sağlıyor. Süreç kolay gibi gözükse dahi bekleme süreleri de oluyor. Şu an için seferlerin Ayvalık-Midilli hattında kota şirket başına günlük 80 kişi olurken, Çeşme-Sakız’da sayı 30” açıklamalarında bulundu.

‘EVRAKLAR KOLAY TOPLANIYOR’

Bursa’dan gelen ve Yunanistan adalarına ilk kez gidecek olan Ela Aşık ise “İlk defa kapı vizesi uygulamasından yararlanacağız. Uygulama evrakları çok kolay toplanıyor. Daha önceden belirli bir evrak toplamamız gerekiyor ama çok fazla değil. Güzel bir uygulama oldu” diye konuştu.