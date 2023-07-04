Tatilciler gitti, geriye çöpleri kaldı

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Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'ndeki sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Tatilciler nedeniyle ilçelerde nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı tatil beldelerinde plajlarda güneşlenip, yüzen turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı. Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Kuşadası, Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu. Belediye ekipleri başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca kent genelinde yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

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BODRUM'DA 5,5 BİN TON EVSEL ATIK ÇÖP TOPLANDI

Bu kapsamda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente 200 binden fazla araç geldi. Otellerin de yüzde 85 doluluk oranına ulaştığı ilçede 200 bin kişilik nüfus, bayramda 750 bini aştı. Bayram süresi boyunca Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta plajlar olmak üzere kent genelinde yoğun çalışma yürüttü. Bu kapsamda, ekiplerce bayramda 995 kilogram bahçe atığı, 5 bin 5500 ton evsel atık toplanarak bertaraf edildi. Tatil boyunca belediyeye bağlı 385 personel Bodrum Yarımadası genelinde temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdi. Bu faaliyet kapsamında toplam 84 araç ile 1290 sefer ve 45 bin 355 kilometre yol yapıldı.

FETHİYE'DE 100 ARAÇ VE 300 PERSONEL HİZMET VERDİ

Ölüdeniz ve Çalış bölgeleri başta olmak üzere Fethiye'de de tatilciler nedeniyle hareketlilik yaşandı. İlçede 180 bin kişilik nüfus, bayramda 1 milyonu aştı. 9 günlük tatilin ardından ilçede sahillerin yanı sıra yol kenarlarına ve mesire alanlarına gelişi güzel atılan çöpler dikkat çekti. Ölüdeniz'de otellerin yoğun olduğu bölgede ise çöp yığınları oluştu. Belediye ekiplerinin bu bölgede sık sık dolan konteynırlar nedeniyle günde 10 kez çöp topladığı belirtildi. Günlük ortalama 320 ton çöp toplanan ilçede bu rakam 650 tona çıktı. İlçede 9 günde toplam 5 bin 850 ton çöp toplandı. Fethiye Belediyesi Temizlik Birimi Müdürü Mahmut Bayrakdar bayram boyunca ilçede çöp oranının 2 katına çıktığını dile getirerek, "100 araç ve 300 personel ile hizmet verdik. Ulaşım sıkıntıları yaşadık. Fakat temizliği aksatmadık. Sadece çöp alanlarını değil, ücretsiz koyları da temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Ayrıca çöp taksi hizmeti verdik. Gelen telefonlara göre anında çöp olan yerleri temizledik" dedi.

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KUŞADASI'NDA GÜNLÜK 400 TON ÇÖP TOPLANDI

Kuşadası ilçesinde ise tatil süresince yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden tatil için ilçeye gelenler, sahillere koştu. Nüfus yoğunluğu artan turizm merkezindeki konteynırlarda çöpler kısa sürede birikti. Bazı tatilcilerin ise sahillerde çöp bıraktıkları gözlendi. Tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda belediye ekipleri ise teyakkuza geçti. Ekiplerin günde 5 kez çöp topladığı belirtildi. Günlük ortalama 200 ton çöpün toplandığı ilçede bu rakam Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilcilerin bıraktığı çöpler nedeniyle 400 tona çıktı. 9 günde toplam 3 bin 600 ton çöp toplandı.

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AYVALIK'TA 10 BİN TON ÇÖP TOPLANDI

Ayvalık, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu. Bayram tatilinde ilçe nüfusunu 10 katına çıktığı bildirilirken, tatilcilerle birlikte fazlalaşan çöpleri toplamak için de belediye ekipleri 24 saat mesai yaptı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerini ağırlayan ilçede, belediye ekipleri 9 günde yaklaşık 10 bin tona yakın çöp topladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık'ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen bayramda da sürdüren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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MARMARİS'TE 3 BİN 192 TON ATIK TOPLANDI

Kurban Bayramı tatilinde on binlerce yerli turist Muğla'nın Marmaris ilçesine akın etti. Yerli nüfus ve tatilcilerle ilçenin nüfusu 100 binleri buldu. Yaklaşık 125 bin araç girişinin olduğu Marmaris'te daha önceki bayramlarda yaşanan görüntülerin yeniden oluşmaması için belediye günler öncesinden önlemlerini aldı. Fen İşleri Müdürlüğü'nden 4, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden de 6 personel takviye alan Temizlik İşleri Müdürlüğü, toplam 234 kişi ile 7/24 esasına göre çalıştı. Temizlik işleri personeli 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 3 bin 22 ton evsel atık topladı. 170 ton da karışık ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Bayram öncesi günlük 90 - 100 ton arasında atık toplanan ilçede bu rakam bayram tatilinde üç katına çıktı. 9 günlük süreçte günlük ortalama 355 ton evsel nitelikli atık toplandı. Bir ayda toplanan atık miktarına 9 günde ulaşıldı.

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