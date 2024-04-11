Tatilciler denizde

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2 milyon kişinin akın ettiği Antalya’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı da yüzde 60’ı gördü. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve kente gelen tatilciler, Konyaaltı sahiline gitti. Kimi tatilci denize girerken kimi güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında yeşillik alanda yürüyüş yapıp dinlenenler de vardı.

Meteoroloji verilerine göre bayram tatili süresince Antalya’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bodrum’da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti. Kimi de su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.