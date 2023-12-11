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Taşlı-sopalı arazi kavgası: 3'ü ağır 12 yaralı! 4 şüpheli gözaltında

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#Diyarbakır#Bağlar#Arazi Kavgası
Taşlı-sopalı arazi kavgası: 3ü ağır 12 yaralı 4 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 17:45

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan, taşlı sopalı 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. 4 şüpheli ise gözaltına alındı. 

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Olay, akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Daksu ve Alatosun mahallelileri arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Taşlı-sopalı arazi kavgası: 3ü ağır 12 yaralı 4 şüpheli gözaltında

Polis ekiplerinin olay yerindeki araçlarda yaptığı aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kırsal Daksu ve Alatosun mahallelerinde geniş güvenlik önlemi alındı. ​Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Taşlı-sopalı arazi kavgası: 3ü ağır 12 yaralı 4 şüpheli gözaltında

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#Diyarbakır#Bağlar#Arazi Kavgası

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