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Taşıma asansöründen yere çakıldılar

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#Gaziantep#Asansör#Oktay Arı
Taşıma asansöründen yere çakıldılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Gaziantep’te, su tadilatı için binanın dışına kurulan yük asansörü ile apartmanın 5'inci katına çıkan Oktay Arı ve kuzeni Volkan Arı, asansörün kapağının açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Oktay Arı (21) yaşamını yitirirken yaralanan kuzeni ise tedavi altına alındı.

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Gaziantep’te dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bir binada su tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı. Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı (21) ve kuzeni Volkan Arı, 5’inci kata çıktı. İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüler. İhbar üzerinde olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oktay Arı’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Gaziantep#Asansör#Oktay Arı

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