Taşıma asansöründen yere çakıldılar

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Gaziantep’te dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bir binada su tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı. Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı (21) ve kuzeni Volkan Arı, 5’inci kata çıktı. İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüler. İhbar üzerinde olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oktay Arı’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.