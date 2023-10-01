‘Taş Tepeler’in insanları! Binlerce yıl öncesine ait heykeller bulundu

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Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı “Taş Tepeler” projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

İLK BOYALI HEYKEL

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yabandomuzu heykeli ortaya çıkarıldı. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser, döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel oldu. Göbeklitepe’de keşfedilen yabandomuzu heykeli, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

2.3 METRELİK ADAM

Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2.3 metre yüksekliğindeki heykel, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda, duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.





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10 BİN 500 YIL ÖNCE BAŞLIYOR

Taş Tepeler’de 12 arkeolojik alanın kazı başkanlığını yapan Prof. Dr. Necmi Karul daha önce yaptığı açıklamalarda, Karahantepe’de bulunan yüz heykellerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

HEPSİ ERİL

“Karahantepe özelinde elde ettiğimiz sonuçlar çok etkileyici. Bütün bu süreç günümüzden 10 bin 500 yıl önce başlıyor. İlk örneklerinde insanların betimlenme biçimlerini oldukça şematize basit çizgiler halinde, çok abartılı olmayacak şekilde betimlendiklerini görüyoruz. Sürecin ileri aşamalarında bunun değiştiğini ve insan betimlemelerinin giderek daha anıtsal hale gelmeye başladığını ve bununla birlikte de hayvan betimlemelerinin giderek azaldığını, onların yerini insan betimlemelerinin almaya başladığını görüyoruz. Karahantepe’de çok sayıda üç boyutlu insan başı heykeli açığa çıkarıldı. İnsan betimlemelerinin tamamının eril olduğunu görüyoruz.”