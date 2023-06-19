Taş Mektep 45 yıl sonra yeniden doğdu

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İstanbul Büyükada’da bulunan Taş Mektep, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında, dönemin Rum Ortodoks Patriği Sofronios tarafından inşa ettirildi. ‘Sofronios Köşkü’ olarak da bilinen Taş Mektep, uzun yıllar Patrik Sofronios’un yazlık konutu oldu. 1922 yılında İstanbul Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) tarafından satın alınan yapı, Büyükada’nın ilk resmi Türk okulunun buraya taşınmasıyla Köprülü Mehmed Paşa Numune Mektebi adını aldı. Okulun adı, 1924-25 yıllarında Büyükada İlkokulu oldu. Halk arasında Eski Mektep olarak da anılan Taş Mektep, 1967 yılına kadar Büyükada İlkokulu, bu tarihten itibaren ise Büyükada Ortaokulu olarak Büyükadalı öğrencilere hizmet vermeye devam etti. Taş Mektep, yangın tehlikesi nedeniyle 1978-79 öğretim yılında boşaltıldı.

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DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Kendi haline terk edildiği için çökme tehlikesi yaşayan Taş Mektep’in tekrar eski görkemli günlerine dönmesi için İBB Miras ekipleri 2021 yılı ağustos ayında kolları sıvayarak hummalı bir restorasyon çalışmasına girişti. Onaylı projeler doğrultusunda çalışmalara başlayan İBB Miras, öncelikle yapının çevresindeki sonradan yapılan eklentileri kaldırdı. Bir sonraki aşamada, Taş Mektep’in, ahşap karkas çatı konstrüksiyonu tümüyle yenilenerek yapının üst örtüsü tamamlandı. Beklenen İstanbul depremine karşı güçlendirme yapıldı. Pencere ve kapı doğramaları özgün detaylara uygun olarak yeniden üretildi. Yapının karakteristik dokusunu ortaya çıkaran uygulamalar, çevre duvarlarının güçlendirilmesi ve peyzaj çalışmalarıyla bütünleşerek, Taş Mektep’in ziyaretçilerine nefes aldıran bir yaşam alanına dönüşmesini sağladı. Yapılan restorasyon çalışmasının ardından Taş Mektep, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın katılımıyla dün akşam düzenlenen törenle açıldı.