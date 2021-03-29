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Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

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Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Emine Arslan (81) taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu.

Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Arslan'ı mahalle girişindeki taş duvar üzerinde oturur vaziyette görenler, yanına gitti. Arslan’ın hareket etmediğini fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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