Tartıştığı sürücüyü darbetmeye çalışırken yere düşerek yaralandı

İrfan A. idaresindeki 39 AAJ 597 plakalı minibüs, İstasyon Mahallesi Edirne Caddesi'nde, Müjdat Cankar'ın kullandığı 39 BF 643 plakalı otomobille çarpıştı.

Cankar yönetimindeki otomobil de öndeki 39 BC 911 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından İrfan A. ile Cankar arasında tartışma çıktı. İrfan A, tartışma sırasında Cankar'ı darbetmeye çalışırken düşerek başını yere çarptı.

Yaralanan İrfan A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İrfan A'nın 1,74 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.