Tartıştığı sürücünün çocuğuna küfretmişti: Trafik magandası yakalandı

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Olay, 21 Ocak Pazar günü saat 18:15 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.

U.Y. ve E.Y. araçlarından inerek tartıştıkları sürücü M.S.'nin otomobilinin önünü kesti ve tehdit edip hakaretlerde bulundu. M.S.'nin araçta çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine ona da küfürler eden magandalar kısa süre sonra olay yerinden ayrıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheliler, U.Y. ve E.Y. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

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Tartışma anı ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, diğer sürünün yolu kestiği, tehdit ve küfürler savurduğu anlar yer alıyor.