Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı... Yoldan geçen vatandaş yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Pompalı Tüfek
Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı... Yoldan geçen vatandaş yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 04:23

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.

Haberin Devamı

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan oto tamir dükkanında, iş yeri sahibi A.D. ile B.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrasında A.D., dükkanda bulunan pompalı tüfek ile B.A.’ya doğru 5 el ateş etti. B.A., olay yerinden aracıyla kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen Y.Ö. (26) isimli vatandaşa isabet etti. Bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Y.Ö., başka bir araca alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından iş yeri sahibi A.D. ile F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Pompalı Tüfek

BAKMADAN GEÇME!

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat