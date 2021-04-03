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Gündem
Kamil ŞEKER / DHA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 01:16 | Son Güncelleme:

Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

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Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Fevzi A., kavga ettiği Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Fevzi A. ve Güney Koç., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, Koç'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Koç'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Fevzi A. ise olayın ardından polise giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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