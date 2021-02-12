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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı

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Tartıştığı kişiyi sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kışla Mahallesi'nde, daha önceden husumetli olduğu B.M'yi silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ö'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada ölen kişi ile şüphelinin yaklaşık bir ay önce yaşadıkları tartışma sonrası birbirlerini baltayla yaraladıkları öğrenildi.

OLAY

Dün, Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada R.Ö, tabancayla ateş ettiği B.M'yi öldürmüş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

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