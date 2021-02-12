Tartıştığı kişiyi sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı

Kışla Mahallesi'nde, daha önceden husumetli olduğu B.M'yi silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ö'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Bu arada ölen kişi ile şüphelinin yaklaşık bir ay önce yaşadıkları tartışma sonrası birbirlerini baltayla yaraladıkları öğrenildi.



OLAY



Dün, Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada R.Ö, tabancayla ateş ettiği B.M'yi öldürmüş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.