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Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 01:26 | Son Güncelleme:

Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

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Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Cüneyt Yağmurlu, sulama kanalı kenarında pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen İ.D. ise olaydan kısa süre yakalandı.

İddiaya göre, cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Cüneyt Yağmurlu, İ.D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cüneyt Yağmurlu'nun, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan İ.D. ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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