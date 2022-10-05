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Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi

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#Bıçaklama#Ankara#Ezgi
Tartıştığı Ezgiyi bıçaklayıp, eve kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 13:11

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ezgi A., tartıştığı ev arkadaşı Cenk C. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ezgi A.'yı eve kilitleyip, giden Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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Olay, gece Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Cenk C. ile Ezgi A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cenk C., Ezgi A.'yı bıçaklayıp, kapıyı üzerine kilitleyerek evden ayrıldı. Ezgi A.'nın yaralı halde balkona çıkıp, yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiyecilerin merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasının ardından Ezgi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Bıçaklama#Ankara#Ezgi

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