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Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Cinayet
Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 15:39

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sevinç G.(24), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Orhan Evzi'yi (36), sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Lüleburgaz Güneş Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi. Sevinç G. ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Orhan Evzi, arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinç G., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Orhan Evzi'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Evzi, ağır yaralanırken, Sevinç G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Evzi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Evzi'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Polis, tarafından yakalanan Sevinç G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevinç G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Cinayet

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