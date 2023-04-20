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TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± damadÄ±nÄ± bÄ±çakladÄ±

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#Polis#112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi#Bozyaka EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi
TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± damadÄ±nÄ± bÄ±Ã§akladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 03:35

Ä°zmir'in KarabaÄŸlar ilÃ§esinde, R.K.â€™nin bÄ±Ã§akla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± damadÄ± R.T. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. R.T.â€™nin hayati tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor.Â

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Olay, saat 00.15 sÄ±ralarÄ±nda Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, R.T. kayÄ±npederi R.K.'nin evine giderek konuÅŸmak istedi. Ä°kili arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ä±kan arbedede her iki taraf da bÄ±Ã§akla birbirine saldÄ±rdÄ±. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince ilk kontrolleri yapÄ±lan, damat R.T.'nin gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± ve durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirlendi. R.T., ambulansla Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± inceleme sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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#Polis#112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi#Bozyaka EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi

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