TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± damadÄ±nÄ± bÄ±Ã§akladÄ±

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Olay, saat 00.15 sÄ±ralarÄ±nda Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, R.T. kayÄ±npederi R.K.'nin evine giderek konuÅŸmak istedi. Ä°kili arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ä±kan arbedede her iki taraf da bÄ±Ã§akla birbirine saldÄ±rdÄ±. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince ilk kontrolleri yapÄ±lan, damat R.T.'nin gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± ve durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirlendi. R.T., ambulansla Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± inceleme sÃ¼rÃ¼yor.Â