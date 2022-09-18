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Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdırdı

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#Antalya#Polis#Şiddet
Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 15:15

Antalya’da 200 TL alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı iş yerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Arkadaşım alacağımı vermedi, onu bulamayınca ben de onun adındaki köpeğe sıktım” dediği öğrenildi.

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Olay, 15 Eylül günü gece yarısı sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki Mithat Erol'a ait iş yerinde meydana geldi. Aralarında 200 TL alacak konusu bulunan Şahin Oturmak ile Osman Akbinar, telefonda tartıştı. Tartışma sonunda sinirlenip telefonu kapatan Akbinar, Oturmak'ı bulmak için Mithat Erol'un sahibi olduğu iş yerine geldi. Burada eşyalara zarar veren Akbinar, iş yerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman kurdu köpeğe tabancayla 5 el ateş edip öldürdü ve ardından da ayrıldı.

'KÖPEĞİN NE SUÇU VARDI?'

Olay sonrası iş yerine gelen Mithat Erol, köpeğini yerde hareketsiz görünce gözyaşı dökerek, "Osman Akbinar, Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. İş yerimi dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin olduğu için 'Şahin'lerden birini vurdum, ötekini de vuracağım' diyerek çekip gitmiş. Köpeğime milyonları verseler vermezdim. O benim evladım gibiydi. Hırsızları kovalardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı? Bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

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Mithat Erol'un şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osman Akbinar'ı kullandığı tabanca ve 35 mermiyle yakaladı. Şüpheli Akbinar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Akbinar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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#Antalya#Polis#Şiddet

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