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Tarsus'taki otobüs kazası kamerada; ölü sayısı 2’ye çıktı

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#Mersin#Tarsus#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 11:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 27 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 06.00 sıralarında D-400 kara yolu Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya’dan Adana’ya giden Mehmet Nas yönetimindeki 07 ABS 327 plakalı yolcu otobüsü, Servet Kesen idaresindeki 33 NYS 13 plakalı kamyonla kavşakta çarpıştı.

Tarsustaki otobüs kazası kamerada; ölü sayısı 2’ye çıktı

Savrulan otobüs, park halindeki TIR’a çarptıktan sonra dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarsustaki otobüs kazası kamerada; ölü sayısı 2’ye çıktı

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Otobüs şoförü Nas'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan kamyon şoförü Kesen ve 27 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kesen de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Tarsustaki otobüs kazası kamerada; ölü sayısı 2’ye çıktı

Kaza KAMERADA

Soruşturma başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs, kavşağa kontrolsüz giren kamyona, ardından da park halindeki TIR’ın çekici kısmına çarparak dere yatağına uçtu. 

Tarsustaki otobüs kazası kamerada; ölü sayısı 2’ye çıktı

 

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#Mersin#Tarsus#Kaza

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