Tarsus’ta, 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Son dönemde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Suç Araştırma Timi, 5 gün süren çalışmanın ardından toplam 72 saatlik güvenlik kamera görüntüsü topladı. Görüntüleri saniye saniye izleyen jandarma, 11 ayrı hırsızlık olayında kullanılan aracı ve sürücüyü tespit etti. Kimliği belirlendikten sonra operasyonla gözaltına alınan şüphelinin 72 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.



Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



