×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tarsus'ta 10 köpek ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Köpek#Mersin#Tarsus
Tarsusta 10 köpek ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 17:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 10 köpek zehirlenmiş olarak ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde, bölge halkının Tarsus Belediyesi'ni arayıp ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Vefa Köprüsü civarında araştırma yapan Tarsus Belediyesi barınak ekipleri, zehir enjekte edilmiş olduğu değerlendirilen et parçalarının yanında cansız halde 10 sokak köpeğiyle karşılaştı. 4 köpeğe olay yerinde müdahale eden Tarsus Belediyesi veterinerleri, durumu polise bildirdi.

Ölen 10 köpek, Pati Mezarlığı'na gömüldü. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından olayı şiddetle kınarken, kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Mersin#Tarsus

BAKMADAN GEÇME!