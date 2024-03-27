Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın aracı kurşunlandı

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Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus'un Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan (30), araçtan indikten bir süre sonra aracı pompalı tüfekle kurşunlandı. Kimsenin yararlanmadığı olayda jandarma ekipleri eylemi yapanların bulunması için çalışma başlattı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise başka yerdeki programı esnasında öğrendiği olayı şiddetle kınarken, "Kimse bizi yolumuzdan alamayacak" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı.

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Partisi CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisi'ne geçerek tekrar Tarsus Belediye Başkanlığına aday olan Haluk Bozdoğan'ın adaylığı, CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunca düşürülmüştü. Ardından Bozdoğan'ın oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan, Memleket Partisi'nden aday gösterilmişti.

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