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Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın aracı kurşunlandı

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#Tarsus#Haluk Bozdoğan#Ozan Mehmet Bozdoğan
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğanın aracı kurşunlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 22:55

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın oğlu ve Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim çalışması yaptığı aracına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

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Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus'un Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan (30), araçtan indikten bir süre sonra aracı pompalı tüfekle kurşunlandı. Kimsenin yararlanmadığı olayda jandarma ekipleri eylemi yapanların bulunması için çalışma başlattı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise başka yerdeki programı esnasında öğrendiği olayı şiddetle kınarken, "Kimse bizi yolumuzdan alamayacak" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğanın aracı kurşunlandı

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Partisi CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisi'ne geçerek tekrar Tarsus Belediye Başkanlığına aday olan Haluk Bozdoğan'ın adaylığı, CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunca düşürülmüştü. Ardından Bozdoğan'ın oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan, Memleket Partisi'nden aday gösterilmişti.

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Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğanın aracı kurşunlandı

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#Tarsus#Haluk Bozdoğan#Ozan Mehmet Bozdoğan

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