Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi İstikamet Caddesi’nde meydana geldi. Talha B., iddiaya göre Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesinde bulunan tarlasının bitişiğindeki amcasının oğlu Mustafa B.’ye ait tarlayı sürdü. Mustafa B. de, Talha B.’nin misafir olarak bulunduğu iş yerine giderek tarlasını sürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., Talha B.’yi belinden, yanındaki arkadaşı Orhan E.’yi ise sağ bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Talha B.’nin hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Tabancayı bırakarak olay yerinden kaçan Mustafa B. ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa B.’nin ilk ifadesinde, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.