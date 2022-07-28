Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarlada kemikler bulunmuştu: 5 aile DNA testi için başvurdu

#Kemik#DNA#Şanlıurfa
Tarlada kemikler bulunmuştu: 5 aile DNA testi için başvurdu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada çalışma yapılırken naylona sarılı bulunan kafatası ve kemiklerin, 1993- 1994 yıllarında ortadan kaybolan ve faili meçhul cinayetlere kurban gittiği sanılan yakınlarına ait olabileceğini düşünen 5 aile DNA testi için savcılığa başvurdu.

Haberin Devamı

Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi’nde 23 Temmuz günü iş makineleriyle tarladaki taşlar temizlenirken naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, önlem alıp, alanda bir süre kazı yaptı. Kazılarda başka bir bulguya ulaşılamayınca, bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Yaşanan bu gelişme 1993 ve 1994 yıllarında ortadan kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban gittiği düşünülen kişilerin ailelerini harekete geçirdi. O dönem kent merkezi ile Siverek ve Hilvan’da kaybolan Ahmet Kalpar, Hüseyin Taşkaya, Şefik Geçgel, Faik Kevci ve Nazım Babaoğlu’nun aileleri, DNA testi yapılması için Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Tarlada kemikler bulunmuştu: 5 aile DNA testi için başvurdu

Haberin Devamı

Ailelerden alınan DNA örneklerinin, bulunan kemikler ile karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği belirtildi. Burada incelemeye alınan kemik örneklerinin öncelikle antropometrik ölçümle kimlik tespiti yapılıp, analiz sonucunda ölüm nedeni ve zamanının inceleneceği ve ardından başvuran kişilerden alınan kan örnekleri üzerinden DNA karşılaştırması yapılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemik#DNA#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga