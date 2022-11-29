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Tarkan'ın akrabası Bursa'da ölümlü kazaya karıştı

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#Kaza#Bursa#Tarkan
Tarkanın akrabası Bursada ölümlü kazaya karıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 03:31

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek'in (48) hayatını kaybettiği kazada ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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Kaza saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önünde giderken kontrolden çıkınca savrulan Kahraman Kepenek yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Tarkanın akrabası Bursada ölümlü kazaya karıştı

Kazada Halis Tevetoğlu'nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ile diğer otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Tarkanın akrabası Bursada ölümlü kazaya karıştı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tarkanın akrabası Bursada ölümlü kazaya karıştı

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#Kaza#Bursa#Tarkan

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